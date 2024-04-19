США обвинили Китай в разжигании войны в Украине 19.04.2024, 17:21

Вашингтон недоволен помощью, которую Пекин оказывает Москве.

Поддержка Китая помогает России продолжать вести свою агрессивную войну против Украины, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

После встречи глав дипломатии «Большой семерки» на итальянском острове Капри он обвинил Пекин в косвенном разжигании войны в Украине. Речь идет о поставках компонентов для российской оборонной промышленности, пишет Le Monde (перевод - «Униан»).

«Это позволяет России продолжать свою агрессию против Украины», - заявил он журналистам.