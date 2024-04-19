Конгресс США сделал первый шаг к предоставлению помощи Украине 19.04.2024, 18:49

Законопроект будет вынесен на рассмотрение.

Палата представителей США 19 апреля проголосовала за то, чтобы вынести на свое рассмотрение законопроект о долгожданной помощи Украине.

Об этом пишет «Европейская правда».

За поддержку процедуры проголосовали 316 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 94. Для принятия решения было достаточно простого большинства в 218 голосов.

Эта процедура позволяет вынести на рассмотрение Палаты представителей четыре законопроекта об иностранной помощи и противодействии России, Ирана и Китая – что, как сообщалось, состоится в субботу, 20 апреля.

В этот день члены палаты рассмотрят все поправки, которые накануне прошли процедурный комитет, и после этого поочередно вынесут законопроекты на голосование.

К «украинскому» пакету допустили четыре правки, две из которых предлагают вообще исключить невоенную помощь Украине, еще одна, авторства трампистки Марджори Тейлор Грин, – должна заменить все суммы в пакете на нули, и еще одна – не позволяет тратить экономическую помощь на правительственные зарплаты.