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Экс-футболист газпромовского клуба наехал на власти России

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  • 19.04.2024, 19:52
  • 1,952
Экс-футболист газпромовского клуба наехал на власти России
Роман Широков

И заявил, что ему «хочется кушать».

Роман Широков, бывший футболист питерского Зенита, спонсором которого является Газпром, заявил, что власти России в последние годы поспособствовали отсутствию футбольного патриотизма в РФ.

Широков заявил, что именно поэтому после карьеры в Зените он спокойно играл за принципиальных соперников — московские Спартак и ЦСКА, сообщает российское издание «Чемпионат».

«У меня мучений не было. Здесь вообще простой вопрос. Патриотизм важен — это правда.

Но за последние 30 лет он выветрился благодаря действиям нашей власти. Нигде уже такого нет, что только один клуб на всю карьеру.

Я ушел из клуба — куда мне идти? Кроме играть, еще и кушать хочется. Мы не так много времени проводим в большом футболе, чтобы разбрасываться возможностями заработать что-то.

Скажи любому человеку, который сидит на диване, который работает, например, в Лукойле, идти завтра в Газпром — он первый побежит. А футболистам почему-то нельзя», — сказал Роман Широков.

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