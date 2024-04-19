Белорусский врач рассказал о болезни, происхождение которой наука пока не выяснила 19.04.2024, 21:59

Ее вызывает грибок.

Стало известно, о заболеваниях носа и пазух, связанных с проникновение грибковых спор в организм. Подробнее белорусский отоларинголог Игорь Марченко рассказал газете «Витебские Вести».

Так, врач высшей категории оториноларингологического отделения Витебской областной клинической больницы сообщил, что сейчас появились заболевания, происхождении которых наука пока не выяснила, - изолированные грибковые сфеноидиты.

Заболевание, как считают ученые, появляется, когда в клиновидную пазуху, которая сообщается с носом маленькой дырочкой - соустьем, проникают споры грибка. В пазухе начинает разрастаться мицелий грибка. Для человека это сначала проходит бессистемно, но потом возникают трудно купируемые головные боли.

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- Пациенты ходят к неврологам, терапевтам, принимают обезболивающие. Врачи ставят диагноз «мигрень», - рассказал специалист.

Определить же точно причины болей и опровергнуть мигрень удается отоларингологам при исследовании придаточных пазух носа с помощью КТ.

Таким пациентам тоже нередко проводят операции. Однако вмешательство происходит вблизи важных анатомических структур: глазница, основание черепа, черепно-мозговые нервы, поэтому требует от хирурга «максимальной концентрации и заряженности на успех». Операцию, используя эндоскоп и микроинструменты, проводят малотравматично, с низким риском осложнений.

- Такой пациент, отойдя от наркоза, сразу скажет, что уже не помнит, когда у него так не болела голова. И это будет победа, - заключил доктор.