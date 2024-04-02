В оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы 3 2.04.2024, 7:56

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архивное фото

Часть города осталась без света.

Во временно оккупированном Севастополе ночью 2 апреля были взрывы. Часть жителей осталась без света.

Об этом сообщает Telegram-канал Севастополь INFO.

По словам очевидцев было слышно два взрыва. После них в районе пропал свет.

«Что-то два раза громко бахнуло в районе 02:05! В районе пропало освещение и свет», - сообщает источник.

Позже местные паблики сообщили об проблемах на подстанции.

«Предварительно, неисправности на подстанции», - сообщили на канале.