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В оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы

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  • 2.04.2024, 7:56
  • 4,822
В оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы
архивное фото

Часть города осталась без света.

Во временно оккупированном Севастополе ночью 2 апреля были взрывы. Часть жителей осталась без света.

Об этом сообщает Telegram-канал Севастополь INFO.

По словам очевидцев было слышно два взрыва. После них в районе пропал свет.

«Что-то два раза громко бахнуло в районе 02:05! В районе пропало освещение и свет», - сообщает источник.

Позже местные паблики сообщили об проблемах на подстанции.

«Предварительно, неисправности на подстанции», - сообщили на канале.

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