В оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы

В оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы3
- 2.04.2024, 7:56
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Часть города осталась без света.
Во временно оккупированном Севастополе ночью 2 апреля были взрывы. Часть жителей осталась без света.
Об этом сообщает Telegram-канал Севастополь INFO.
По словам очевидцев было слышно два взрыва. После них в районе пропал свет.
«Что-то два раза громко бахнуло в районе 02:05! В районе пропало освещение и свет», - сообщает источник.
Позже местные паблики сообщили об проблемах на подстанции.
«Предварительно, неисправности на подстанции», - сообщили на канале.