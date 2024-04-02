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В оккупированной Абхазии упал военный вертолет РФ

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  • 2.04.2024, 13:05
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В оккупированной Абхазии упал военный вертолет РФ

Крушение МИ-24 показали на видео.

В Гулрыпшском районе оккупированной Россией части Абхазии потерпел крушение военный вертолет МИ-24. Три члена экипажа выжили. Об этом сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс».

«Вертолет МИ-24 Минобороны Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе», — говорится в сообщении.

«Командующий Военно-воздушными силами» Абхазии Адгур Гумба заявил, что в упавшем вертолете находились три человека и все они выжили.

На место крушения также прибыл «министр по чрезвычайным ситуациям» Лев Квициния. Как утверждают местные СМИ, вертолет принадлежал «министерству обороны» Абхазии.

Причины происшествия выясняются.

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