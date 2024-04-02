Белорусский тренер Александр Хацкевич попал в неловкую ситуацию в Польше 1 2.04.2024, 14:37

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Александр Хацкевич

Его клуб потерпел разгромное поражение, но был нюанс.

Главный тренер футбольного «Заглембе» из Сосновца Александр Хацкевич попал в неловкую ситуацию после заявления на пресс-конференции, где он рассказал, что футболисты сами выбирали план на матч 25-го тура первого дивизиона Польши против «Катовиц» (0:4). Об этом сообщает championat.com со ссылкой на польского журналиста Петра Слонку.

«Сегодня, после очередного поражения «Заглембе» (Сосновец), Александр Хацкевич на пресс-конференции заявил, что запер игроков в раздевалке и сказал им выбирать собственную тактику и стиль игры. «Заглембе» проиграл со счетом 4:0.

Честно говоря, это заявление вызвало массу негативных эмоций в польских СМИ, у экспертов и болельщиков», — написал Слонка в своем телеграм-канале.

Хацкевич возглавил «Заглембе» в середине января. Клуб занимал последнее место в чемпионате второго дивизиона. После прихода белорусского специалиста результаты не слишком улучшились.

Клуб под его управлением сыграл две ничьи и потерпел четыре поражения. Команда отстает от спасительного 15-го места на 12 баллов. До конца чемпионата осталось девять игр.