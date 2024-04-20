Что переубедило Трампа? 5 Константин Сонин

20.04.2024, 17:48

5,830

Константин Сонин

Поддержка Украины среди американских избирателей крепка.

Через несколько часов Палата представителей Конгресса США проголосует за три законопроекта — 61 миллиард Украине, 25 миллиардов Израилю и гуманитарной помощи Газе и 8 миллиардов Тайваню, в основном военная помощь.

Эти три законопроекта устроены таким образом, что почти точно совпадают с тем, что Сенат принял два месяца назад, так что Сенат быстро проголосует за то, что приняла Палата представителей и текст станет законом, видимо, сегодня-завтра.

На три части (на самом деле, на четыре, но четвертая часть может и не пройти) законопроект разбили для того, чтобы голоса «против» не складывались, как произошло бы при едином голосовании. Республиканские изоляционисты против помощи Украине, но за помощь Израилю. Ультра-левые демократы за Украину, но против помощи Израилю. Для просто левых, не ультра, там гуманитарная помощь палестинцам.

Конечно, ключевую роль сыграла администрация Байдена, хотя в последние месяцы ее политика стала определенно «зависать». Байден непопулярен и, хотя его предвыборные рейтинги улучшаются, его влияние на конгрессменов ограничено.

Пакет помощи Украине не прошел бы через Конгресс, если бы не кандидат от республиканцев, лидер предвыборной гонки-2024, бывший президент Трамп. Начиная с прошлой недели, он дал понять центристским и право-центристским республиканцам в Конгрессе, что они могут голосовать «за» помощь Украине, как они и хотели бы, но не стали бы против его воли. И поддержал спикера Джонсона, который не смог бы иначе поставить этот вопрос на голосование.

Что переубедило Трампа? В последние недели к нему ездили разные деятели от британского министра иностранных дел Камерона до польского президента Дуды, уговаривать.

Главную роль сыграло, конечно, то, что поддержка Украины среди американских избирателей крепка и это — ключевое соображение для кандидата Трампа. У изоляционистов есть (небольшое) большинство среди республиканцев, но голосами республиканцев в президенты не изберешься.

Константин Сонин, Telegram