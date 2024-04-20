Зеленский предложил НАТО сбивать российские ракеты над украинской территорией 9 20.04.2024, 18:06

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Владимир Зеленский

И заявил, что Путин боится Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил авиации стран НАТО сбивать российские ракеты. Об этом глава государства заявил в интервью бразильским журналистам, обратил внимание сайт The Moscow Times.

«Если эта авиация будет подниматься на территории наших стран-соседей, и будет сбивать ракеты, которые безусловно летят на Украину, но могут прилететь и на эти территории, как уже были зафиксированы факты с Польшей и Румынией, то пусть они сбивают эти ракеты, я буду только аплодировать», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Киев в ближайшие месяцы подпишет двусторонние соглашения в сфере безопасности с Вашингтоном, Осло и Стокгольмом, а также с одной из балтийских стран. По его словам, указанные соглашения включают в себя не только военную помощь, но и гуманитарную поддержку, а также помощь в восстановлении энергетики.

Зеленский выразил мнение, что Путин боится Украины.

«Путин боится нас очень сильно. Я в этом уверен. Потому что он сам в себе не уверен. Уверенные люди с большой армией, с большим государством с таким количеством ядерного оружия не угрожают миру», — заключил глава государства.