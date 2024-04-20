Российские пограничники покинут Тавушскую область Армении 1 20.04.2024, 18:32

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Об этом заявил Пашинян.

Российские пограничники покинут участок границы с Азербайджаном в Тавушской области Армении. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, пограничники Армении и Азербайджана вместе будут способны самостоятельно охранять границу.

Пашинян уточнил, что российские погранпосты будут выведены из приграничной зоны после того, как там пройдут делимитация и последующая демаркация армяно-азербайджанской границы. Точных дат премьер-министр не привел.

«Российские посты там появились по одной причине. То, что происходит сейчас, — это существенное изменение ситуации. Это значит, что у нас нет линии соприкосновения, у нас есть граница, а граница — это знак мира. Это будет означать, что пограничники Армении и Азербайджана будут сотрудничать друг с другом и смогут самостоятельно охранять границу», — цитирует Пашиняна Армянская служба «Радио Свобода».

Ранее стало известно, что власти Армении и Азербайджана договорились о проведении государственных границ на участках четырех сел в Тавушской области Армении и четырех сел в Газахском районе Азербайджана, передает. Договор о делимитации границ будет основан на положениях Алма-Атинской декларации, согласно которой территориальная целостность бывших советских республик определялась в границах 1991 года.