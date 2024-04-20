Экс-сотрудник СБУ: Нарушена нефтяная логистика между Беларусью и Россией 2 20.04.2024, 18:40

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Киеву пришлось принять решение.

В поселке Кардымово в Смоленской области дроны атаковали нефтебазу. По данным местных властей, беспилотники были сбиты, а пожар начался из-за падения обломков.

Telegram-канал «Экономика Беларуси» написал, что эта нефтебаза – «перевалочный узел для белорусских НПЗ: из России поступает нефть для переработки, из Беларуси – готовые нефтепродукты».

Военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии «Белсату» не исключил, что целью атаки на Смоленскую область была именно попытка нарушить нефтяную логистику между Беларусью и Россией:

«Скорее всего было принято решение уничтожить нефтебазу, чтобы у России не было возможности отправлять сырую нефть в Беларусь на переработку и затем получать готовые нефтепродукты. Я считаю, что Украина, кроме уничтожения нефтеперерабатывающих комплексов, взялась за уничтожение самих емкостей для хранения. Даже если полагать, что цепочка поставок из Беларуси восстановлена, топливо едет, то его банально некуда разгружать, так как не хватает емкостей».

После атак Украины на российские НПЗ сообщалось, что Россия потеряла около 15% мощностей своей нефтепереработки. Появилась информация, что Москва попросила Казахстан и Беларусь помочь с топливом в случае дефицита. Однако у казахов у самих недостаток, поэтому этот вариант для Кремле ненадежен. В Беларуси такой проблемы нет, и она согласилась.

«Встал вопрос, что делать? Как обрезать России эту возможность? Первое решение – удар, например, по Мозырскому НПЗ. История сразу отпала, так как Беларусь не в состоянии войны. Да, мы помним про «откуда готовилось нападение», однако мы не можем просто ударить, развязать войну, открыть второй фронт», – сказал Ступак.

Поэтому, по его мнению, был выбран вариант с атакой на нефтебазу в Смоленской области РФ.