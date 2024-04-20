В Беларусь идут заморозки 20.04.2024, 19:01

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Утром и днем в воскресенье по востоку Беларуси ожидаются сильные осадки — в основном дождь — и усиление северного, северо-восточного ветра порывами 15-18 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности.

В ночь на 21 апреля местами по стране ожидаются заморозки 0… -1.

Завтра в ночные часы скажется влияние области пониженного атмосферного давления, утром и днем погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Черного моря на Брянскую область России. Ожидается облачно с прояснениями.

Температура воздуха минимальная ночью составит +1… +6°С, местами по северу заморозки -0… -1°С; максимальная температура воздуха днем — +7… +13°С.