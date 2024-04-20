Беларусь стала терять сельхозтехнику 20.04.2024, 20:35

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Первая потеря зафиксирована 16 апреля.

Уже в начале полевого сезона Беларусь стала терять сельскохозяйственную технику, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ суточных сводок МЧС за 20 дней апреля.

Первая потеря зафиксирована 16 апреля около деревни Братково в Копыльском районе (Минская область) — во время полевых работ загорелся трактор МТЗ-3522, выпущенный в 2021 году. Машина полностью уничтожена.

Это не единичный случай ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу (АПК) огнем в этом месяце.

1 апреля горело здание коровника на территории молочно-товарной фермы ОАО «Ульяновское-Агро» в деревне Голочево (Чаусский район Могилевской области). Из-за пожара пришлось эвакуировать 170 голов крупного рогатого скота. Огнем уничтожено имущество и повреждено 20 кв. м шиферной кровли.

Ночью 4 апреля в результате возгорания в здании ОАО «Псыщево Агро» (Ивановский район Брестской области) была уничтожена шиферная кровля, повреждено 2 кв. м перекрытия.

20 тонн костры (одревесневшие стебли некоторых растений, используются при производстве стройматериалов, бумаги, субстратов, в качестве топлива и др.) уничтожил 9 апреля пожар на открытой площадке на территории КУП «Кормален» в деревне Городок (Кормянский район Гомельской области).

Утром 18 апреля возгорание в здании производственного цеха ОАО «Слуцкий льнозавод» (Минская область) привело к повреждению отходов переработки льнотресты на площади 2 кв. м, оконного проема и мешковины фильтров для обработки.

За аналогичный период 2023 года на объектах АПК произошел всего один пожар — 10 апреля в поле ОАО «Дуброво-2013» (Молодечненский район Минской области) было уничтожено 52,8 т соломы в рулонах.

16 апреля 2024 года на совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли Александр Лукашенко заявил, что в ходе проверок зафиксировано много фактов «появления на работе в состоянии опьянения». Кроме этого, «растет количество травмированных работников и число пожаров».