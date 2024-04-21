Путин разгромлен и опозорен 3 Александр Невзоров

21.04.2024, 15:12

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Фото: Getty Images

Крах архиколоссальный.

Вчера Путин потерпел крупнейшее поражение. Его международная «карьера» закончена.

Теперь «кремлевская старуха» горько воет над разбитым корытом своего мирового влияния.

Упырь был жестоко «умыт» на всех своих хитровыстроенных политических фронтах: на дипломатическом фронте, на глобальном шпионском фронте, на СМИшном, торговом, и т.д.

Триллионы, вбуханные в операцию «Конгресс» развеялись по ветру. Крах архиколоссальный.

Усилия, которые предпринял Путин, чтобы не допустить продолжения военно-финансовой помощи Украине, были воистину титаническими.

Много месяцев шла невидимая миру битва за Запад.

В ней было задействовано все - и все впустую.

Напрасным оказалось и жертвоприношение «Крокуса».

150 обгорелых трупа «с украинским следом» не сделали своего дела. Принесенные на «алтарь отечества» зрители ухнули в пустоту.

Кремлевская ложь оказалась грубой и не убедительной, а провокация - очевидной.

Конгрессмены «не повелись». Внушить Западу омерзение к Украине и ее «методам» через «Крокус» не получилось.

Серия щедрейших подкупов, шантаж, посулы, уговоры, интриги, арабские шашни - все пошло прахом.

Путин разгромлен и опозорен. Его время кончилось.

Начался III акт смертельной для России войны.

Александр Невзоров, «Телеграм»