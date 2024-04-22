В РФ паводком затопило урановые скважины 4 22.04.2024, 8:13

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В Тобол мог хлынуть радиоактивный раствор.

Старые скважины месторождения «Добровольное», на котором добывает уран одно предприятий «Росатома», попали в зону затопления в Курганской области РФ, следует из публикации правительства региона, видео местных жителей и оценок экологов. Раствор урана мог попасть в воду, сказали «Агентству» несколько экологов.

Месторождение «Добровольное» находится в Звериноголовском районе Курганской области. Месторождение расположено между селом Звериноголовское и селом Труд и Знание, уточняет в разговоре с «Агентством» бывший глава местного штаба Навального Алексей Шварц, занимавшийся до прихода в политику проблемами урановых месторождений в области.

Эта территория попала в зону возможного подтопления на карте, опубликованной правительством Курганской области 11 апреля. 14 апреля МЧС Курганской области сообщило, что Труд и Знание полностью отрезано остальной области паводком.

«Добровольное» находится ближе к Тоболу, чем оба села, пострадавших от подтоплений, сказал Шварц. «Если затоплены Труд и Знание и Звериноголовское, между которыми находится «Добровольное», значит затоплено и оно, потому что оно находится в низине», — пояснил Шварц.

Слова Шварца подтверждает видео, снятое жителем села Труд и Знание с дороги на Звериноголовское, которое опубликовала группа региональной экологической организации «Фонд общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучием населения». На ролике видно, что все пространство между Трудом и Звериноголовским залито водой. Наводнение смыло в Тобол радиоактивную грязь, которая копилась годами от растекающихся подземных вод из старых опытных скважин, говорится в посте экологов. Как рассказал «Агентству» руководитель фонда Сергей Еремин, под водой могла оказаться старая, «протекающая 35 лет скважина». Она справа от дороги на видео, уточнил он.

Новые скважины пробурены чуть выше и они могли бы попасть под воду, если бы она поднялась ещë на метр, уточняет Еремин.

Затопление месторождения неизбежно должно привести к попаданию в воду раствора урана, считает Шварц. «Урановая жила под землей находится не в саркофаге. Много лет рудное тело было ограждено глинистыми слоями и твердыми породами земли на глубине 400 метров. Для добычи урана пробурили сотни, а может уже и тысячи скважин до этого рудоносного тела, повредив естественный саркофаг. Сейчас все это попало в воду», — полагает Шварц.

Растворимые соли урана при затоплении уносит водой, подтверждает в беседе с «Агентством» эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский. Эта утечка приведет к повышению концентрации солей урана в реке Тобол, добавляет он. «Уран — альфа-активный препарат, и попадание его внутрь человека с питьевой водой приводит к внутреннему облучению, которое намного более опасно, чем внешнее. Конечно, вода Тобола сильно разбавит раствор, и концентрации не будут превышать какие-либо нормативы. Но все равно коллективные дозы курганцев возрастут, и кто-то получит заболевание. Это абсолютно неизбежно», — считает Ожаровский.

Попадание урана на поверхность кожи повышает риск заболевания раком, добавляет Шварц.

Месторождение «Добровольное» разрабатывает компания «Далур», входящая в госкорпорацию «Росатом». «Агентство» в воскресенье вечером отправило запрос компании.

Курганские экоактивисты много лет добивались запрета добычи урана на «Добровольном», опасаясь попадания радиоактивного раствора в грунтовые воды и Тобол. «Росатом» объяснял протесты «радиофобией», которая мешает «добыче стратегического сырья и развитию региона», а аргументы противников добычи урана называл «мифами».

Ниже месторождения по течению Тобола находится Курган. В районе Тобольска (примерно в 500 км от «Добровольного») река впадает в Иртыш. Затопленные в этот паводок шахты уже топило в 1994 году, говорит Еремин. Тогда последствия затопления не изучали, добавил он.