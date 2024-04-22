Baza: Политолога Суздальцева все-таки задержали 1 22.04.2024, 8:35

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андрей суздальцев

Возможно, он под домашним арестом.

О задержании в Москве политолога Андрея Суздальцева сообщает близкий к российским силовикам Telegram-канал Baza. Отмечается, что это произошло 19 апреля по запросу белорусских силовиков.

Дело в том, что еще в начале января власти Беларуси признали телеграм-канал Суздальцева «экстремистским формированием», а в марте политолога объявили в федеральный розыск.

20 апреля Суздальцев вышел на связь и заявил Telegram-каналу, что находится дома.

— У меня насыщенная жизнь! Что было вчера, позавчера — неважно. Сейчас я дома, — заверил он.

Однако, по данным издания, задержание все-таки произошло. Задерживали Суздальцева сотрудники Центра «Э», а позже он был заключен под стражу. Вероятно, сейчас речь идет либо о домашнем аресте, либо о запрете определенных действий, либо же о подписке о невыезде (эта информация еще уточняется).

Политолог Суздальцев — острый критик режима Лукашенко, но с имперских позиций.