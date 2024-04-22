The Atlantic: Трамп может проиграть выборы президента США из-за Украины 1 22.04.2024, 8:41

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Экс-президент теряет влияние на республиканцев.

Экс-президент США Дональд Трамп постепенно теряет влияние в Республиканской партии. Об этом свидетельствует принятие пакета помощи для Украины в Палате представителей США, пишет 20 апреля The Atlantic.

Издание отмечает, что есть вероятность проигрыша Трампа на предстоящих президентских выборах.

Трамп доминировал в Республиканской партии девять лет, напоминает The Atlantic. Отношение к нему было разным, но он «выиграл все значимые бои», говорится в статье. Попытки заменить его на других лидеров потерпели неудачу.

Однако партия Трампа в итоге восстала против него из-за одного из самых важных для него вопросов – поддержки страны-агрессора РФ против Украины, пишет издание. Хотя ранее однопартийцы следовали желаниям Трампа, в конце концов в рядах республиканцев произошел раскол, который закончился принятием пакета помощи для Украины.

После этого Трамп несколько изменил риторику. Так, он написал в своей соцсети Truth Social, что не только Европе, но и США важно выживание Украины.

The Atlantic отмечает, что «трещины» в положении Трампа становятся все заметнее. В частности, его сбор средств сильно отстает от сбора Байдена, отчасти потому, что он тратит пожертвования на юридическую защиту и другие личные нужды.

Кроме того, проблемы США, на которые указывал Трамп как на доказательство провала нынешней администрации президента, начали уменьшаться: снизилась инфляция и преступность, решается иммиграционная проблема, а попытка Трампа раздуть скандалы с Байденом обернулась провалом, пишет The Atlantic. Самому же ему предстоят суды по ряду уголовных обвинений, включая серьезные (в частности, попытку «отменить» результаты выборов 2020 года).

«Украина выиграла, Трамп проиграл», – резюмирует издание.