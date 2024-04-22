Врачи назвали пять уникальных продуктов, которые улучшают работу почек 22.04.2024, 9:50

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Один из них — лосось.

Почки играют ключевую роль в организме, обеспечивая очистку крови от вредных веществ, регулирование электролитного баланса и производство гормонов, влияющих на общее здоровье.

Исследования свидетельствуют о том, что примерно 10% населения планеты, что составляет почти 800 миллионов человек, сталкиваются с хроническими заболеваниями почек, пишет The IndianExpress.

Урологи Пракаш Чандра Шетти и Нитин Шривастава выделяют пять уникальных продуктов, которые способствуют здоровью почек.

Черника обогащена антиоксидантами, способствующими снижению воспаления и защите от окислительного стресса. Кроме того, она содержит калий, натрий и фосфор, что делает её ценным для людей с нарушениями функции почек.

Лосось обладает противовоспалительными свойствами, полезными для сердечно-сосудистой системы, и может снизить уровень холестерина.

Капуста насыщена витаминами, минералами и антиоксидантами, особенно витамином К, который необходим для нормального кровяного свертывания и крепости костей.

Чеснок содержит алицин, обладающий антибактериальными и противовоспалительными свойствами, и способствует снижению кровяного давления и защите почек.

Киноа является отличным источником белка, клетчатки, железа и магния, при этом имеет низкое содержание калия и фосфора, делая её идеальным выбором для людей с почечными проблемами.

Кроме того, важно поддерживать достаточный уровень употребления воды, так как это способствует выведению токсинов и шлаков из организма. Уменьшение потребления обработанных продуктов, рафинированного сахара и пищи с высоким содержанием натрия также благоприятно влияет на здоровье почек.