Врач назвал продукты и напитки для здоровья печени 3 22.04.2024, 12:51

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Один из них — кофе.

Здоровье печени напрямую зависит от рациона питания. Ежедневное меню должно составляться из продуктов и напитков, содержащих соединения, которые улучшают работу ферментов этого органа, защищают от накопления жира и уменьшают воспаление и окислительный стресс. Диетолог и гастроэнтеролог Олег Швец назвал продукты и напитки со свойствами гепатопротекторов.

Кофе

Употребление кофе защищает печень от заболеваний даже среди тех, кто уже испытывает значительные проблемы со здоровьем этого органа. В частности, снижает риск цирроза или постоянного повреждения печени у людей с хроническими заболеваниями печени. Также снижает риск развития распространенного типа рака печени - гепато-целлюлярной карциномы. Наибольшую пользу действия кофе наблюдают у людей, которые выпивают не менее 3 чашек в день.

Чай

Зеленый чай в рационе уменьшает шансы заболеть раком печени. Наименьший риск наблюдался у людей, которые выпивали четыре или больше чашек в день.

Грейпфрут

Этот цитрус содержит антиоксиданты, которые естественным образом защищают печень. Они замедляют развитие фиброза печени, когда в органе скапливается избыточное количество соединительной ткани, обычно вследствие хронического воспаления.

Черника и клюква

Добавить эти ягоды в рацион является хорошим способом обеспечить организм, в том числе печень, антиоксидантами, необходимыми для сохранения здоровья.

Виноград

Его плоды и сок имеют немало преимуществ для здоровья. Среди них – снижение воспаления, предотвращение повреждения клеток, повышение уровня антиоксидантов.

Свекольный сок

Сок свеклы - источник антиоксидантов беталаинов. Свекольный сок помогает уменьшить окислительное повреждение и воспаление печени.

Крестоцветные овощи

Крестоцветные овощи перспективны как полезная пища для здоровья печени. К ним относятся брокколи, брюссельская капуста, капуста, листовая капуста, цветная капуста.

Орехи

Орехи являются важной группой продуктов для здоровья печени. Они содержат несколько ключевых питательных веществ – здоровые жиры, антиоксиданты, витамин Е, полезные растительные соединения.

Жирная рыба

Содержит здоровые омега-3 жирные кислоты, которые помогают снизить уровень жира в печени и триглицеридов у пациентов с МАСХП или неалкогольным стеатогепатитом.

Оливковое масло

Считается здоровым жиром из-за многочисленных преимуществ для здоровья, включая положительное влияние на сердце и метаболическое состояние. Это также благотворно действует на печень.