ЕС хочет ввести эмбарго на российский СПГ 6 22.04.2024, 13:41

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Ряд стран настаивает на немедленном решении проблемы.

Евросоюз начал готовить 14-й пакет санкций против России, и его важными положениями должны стать меры против энергоресурсов. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём перед встречей с коллегами обнародовал два положения – запрет на импорт СПГ и меры против теневого флота, который вывозит нефть в нарушение ценового потолка, пишет The Moscow Times.

Закупки российского СПГ странами ЕС выросли в прошлом году до рекордного уровня – правда, обвал в трубопроводных поставках они компенсировали лишь частично. А вот нефть с прошлого лета вывозится по цене дороже установленного западными странами ограничения в $60 за баррель (лишь в декабре цена Urals возвращалась к потолку).

Поэтому Бильстрём назвал принятие 14-го пакета санкций «одной из самых важных вещей» (цитата по Reuters).

Мы позаботимся о том, чтобы включить [в него] запрет на импорт сжиженного природного газа, а также меры по ограничению российского теневого флота.

В прошлом году ЕС закупил в России, по данным Kpler, 15,5 млн тонн СПГ (22 млрд кубометров) – почти на 40% больше, чем в довоенном 2021 г. В этом году, по данным S&P Global на 9 апреля 2024 года, поставки составили 4,89 млн тонн: это более 16% от совокупного импорта СПГ, тогда как за первые четыре месяца 2023 г. доля российского газа находилась на уровне 12,74%.

Основными покупателями являются страны с крупными мощностями для приема и регазификации СПГ – Испания, Франция и Бельгия: доля российского газа в их совокупном импорте СПГ составила в этом году 32%, 49% и 27% соответственно.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон не раз заявляла, что поставки российского СПГ необходимо прекратить. Но вопрос о введении санкций против него в ЕС определяется демократическим путем, сказала она в марте: «Нужно единогласие. Все должны поддержать эти предложения. Поэтому санкции против российского газа у нас до сих пор не введены. Они должны давать четкий сигнал тем, кто их заслуживает, и наносить их экономике больший ущерб, чем нашим».

Поэтому сокращать закупки российского СПГ нужно постепенно, заявил в пятницу в докладе энергетический регулятор Евросоюза ACER, поскольку по истечении 2024 г. трубопроводные поставки упадут: Украина не собирается продлять с «Газпромом» контракт на транзит нефти, в результате для прокачки газа из России в Европу останется только одна ветка из когда-то имевшихся пяти – через Турцию.

Вместе с тем, отметил ACER, нынешний год, по всей видимости, станет пиковым для спроса на газ в связи с ускоренным переходом ЕС на возобновляемые источники. Если цели по их введению в эксплуатацию будут полностью достигнуты, «к 2030 году удастся сократить спрос чуть более чем на 200 млрд кубометров по сравнению с 2019 г.». Для сравнения: в 2021 г. Россия экспортировала в ЕС более 150 млрд кубометров.

Ряд членов союза, включая Швецию, Финляндию и страны Балтии, настаивают на немедленном эмбарго на импорт российского СПГ, рассказали Financial Times дипломаты ЕС.

Однако «если Европа до сих пор импортирует СПГ из России, так это потому, что он ей нужен», сказал S&P Global Commodity Insights французский газовый трейдер: «Поскольку другой наш главный поставщик, Норвегия, работает с полной загрузкой, будет сложно полностью остановить поставки российского СПГ. [Энергетический] кризис еще полностью не преодолен». Испания не может остановить закупки по двусторонним контрактам без вмешательства правительства, «а оно заявило, что не будет вмешиваться в договорные отношения между двумя частными компаниями», добавляет Дэвид Льюис, аналитик по СПГ S&P Global.

Вместе с тем, Европа завершила последний отопительный сезон с рекордными запасами газа, и сейчас они составляют, по данным Gas Infrastructure Europe, 62,1%. При прошлогодних темпах закачки газа в хранилища они будут заполнены на необходимые 90% уже к началу августа, а не к 1 ноября, как требуется. Дополнительные запасы можно сформировать в Украине, которая предлагает компаниям ЕС треть своих огромных подземных хранилищ на западе страны.

Если импорт российского СПГ будет полностью прекращен, ЕС сможет обеспечить себя поставками из США и Катара, а также из ряда других стран, сказали S&P Global Commodity Insights участники европейского газового рынка. Так, во Франции США и Катар останутся основными поставщиками, можно также ждать увеличения закупок у Туркменистана и некоторых наращивающих объемы поставщиков СПГ в Африке. Главными импортерами Испании будут США и Африка, добавляет Льюис.

Чтобы облегчить странам процесс отказа от российского газа, Европарламент 11 апреля принял закон, который разрешает им по отдельности блокировать импорт, запрещая российским компаниям резервировать мощности в их инфраструктуре для своего СПГ.

В этом году доля США в снабжении Европы сжиженным газом составляет 51%, России – 16%, Алжира – 10%, Катара – 8%, Нигерии – 4%.