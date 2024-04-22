Тайна философского камня: ученые обнаружили лекарство, продлевающее жизнь 22.04.2024, 16:30

Результаты исследования имеют большое значение для мира науки и общества.

Процесс старения характеризуется естественным снижением физических возможностей и повышенной восприимчивостью к болезням. Ученые давно заняты смягчением этих неизбежных последствий старения, а одной из новых стратегий стало ограничение калорийности рациона — сокращение ежедневного потребления калорий при сохранении необходимых питательных веществ. Этот подход был связан ими с увеличением продолжительности жизни и отсрочкой наступления заболеваний, обычно ассоциируемых со старением. Но вскоре после этого исследователи нашли еще более действенный метод, пишет Knowridge.

Несмотря на свои преимущества, ограничение калорийности не совсем практично для применения человеком из-за его жесткого характера и возможности возникновения негативных побочных эффектов. В поисках более жизнеспособных решений внимание ученых сместилось в сторону фармацевтических препаратов, которые могут имитировать преимущества ограничения калорийности. Такие препараты, как метформин, рапамицин и ресвератрол, уже давно находятся под пристальным вниманием науки именно из-за этих свойств. Однако их применение сдерживается рядом факторов, включая необходимость инъекций, плохое усвоение и выраженные побочные эффекты.

Но благодаря исследованию, проведенному Ливерпульским университетом, в котором изучалось действие рилменидина (существующее лекарство, используется для лечения высокого кровяного давления), ученым удалось добиться серьезных успехов в этой области. В ходе исследования на червях, плодовых мушках и мышах было установлено, что рилменидин потенциально может продлить жизнь и улучшить показатели здоровья в этих моделях. Этот эффект схож с эффектом ограничения калорийности и, как полагают, опосредован механизмом, связанным с I1-имидазолиновым рецептором, нишарином-1.

Полученные результаты имеют большое значение для мира науки и общества, поскольку они не только открывают новое направление в исследованиях по борьбе со старением, но и указывают на рилменидин как на потенциального кандидата для двойного использования в будущих медицинских практиках. Учитывая его нынешнее применение в качестве перорального препарата с относительно слабыми побочными эффектами, он представляет собой перспективное направление для будущих антивозрастных терапий с минимальным риском для здоровья, говорит автор исследования, профессор Жоао Педро Магальхаес.

Поскольку численность пожилых людей в мире постоянно растет, даже незначительные достижения в этой области могут значительно улучшить качество жизни и снизить распространенность возрастных заболеваний. Дальнейший путь открытия будет включать в себя детальные исследования для лучшего понимания механизмов действия рилменидина и проверку его эффективности и безопасности в клинических испытаниях на людях, заявили авторы.

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