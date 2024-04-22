«Россия катится в пропасть»: вернувшиеся с войны оккупанты терроризируют соотечественников 7 22.04.2024, 16:44

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«Герои «СВО» вызвали в РФ лавину убийств и насилия.

Российские оккупанты, чудом выжившие на войне в Украине, стали причиной всплеска тяжких преступлений уже на территории страны-агрессора. Подавляющее большинство убийц и насильников были ранее осуждены по различным статьям Уголовного кодекса, а затем помилованы Путиным и отправлены «законно» убивать. Теперь же Россия столкнулась с огромной проблемой – «герои СВО» стали угрозой для соотечественников.

Подробнее о том, как аукнулся России массовый выход на свободу зеков-рецидивистов, читайте в материале OBOZ.UA.

Привычка убивать

Жизнь человека бесценна. Но не в России и не для оккупантов. Осужденные преступники, по воле кремлевского диктатора получившие в руки оружие, а впоследствии и дополнительный опыт, после возвращения домой почувствовали полную безнаказанность и снова стали убивать. Причем чаще всего тех, кто не способен дать достойный отпор.

На днях Россию всколыхнуло жуткое убийство жительницы Петербурга, которое произошло в поселке Никольское (Ленинградская область).

Перед домом, где находится квартира 42-летнего экс-«вагнеровца» Александра Серова, нашли чемодан с расчлененными человеческими останками. А в самой квартире следователи обнаружили еще один чемодан с частями тела. Серов сначала не смог объяснить его происхождение, но позднее признался в преступлении.

Выяснилось, что оккупант вернулся домой после службы в так называемой ЧВК «Вагнер», куда он ушел из колонии в Удмуртии, где с 2018 года отбывал 12-летний срок за убийство.

А в Сургуте помилованный «ветеран» взял заказ на убийство местного бизнесмена Арсена Даудова и расстрелял его на глазах у семьи. Убийца Абдул Закавов – мастер спорта по боевой стрельбе.

В 2019 году за разбойное нападение его приговорили к девяти с половиной годам заключения. Однако свой срок преступник не отсидел – завербовался из колонии в ряды оккупантов, а после взятия Бахмута был помилован указом Путина и вернулся домой.

Месяцем ранее, в марте, в Москве 51-летний россиянин более 15 раз ударил ножом свою гражданскую жену, а после этого отрезал ей ухо. Женщина от многочисленных ранений скончалась.

Ранее нападавший уже был осужден по статье о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. В октябре 2022 года он был завербован и отправился на войну в Украине в составе «Вагнера». Спустя полгода, вернувшись в Москву, снова был судим за умышленное повреждение имущества и несколько месяцев провел в СИЗО. И вот новое убийство.

А в Челябинске в конце февраля вернувшийся с войны Никита Сидоров убил свою бывшую жену Наталью в присутствии ее трехлетнего сына.

Женщина успела позвонить в полицию и сообщить, что озверевший экс-супруг угрожает ей расправой. Наряд прибыл через 35-40 минут, и полицейские долго стучали в дверь и ждали, пока ее откроют изнутри. Когда же дверь вскрыли, женщина была мертва.

Отморозки взялись за детей

За два года полномасштабной войны в Украине серьезно увеличилось число приговоров по делам против половой неприкосновенности в РФ.

По данным российского оппозиционного Telegram-канала «Можем объяснить», сотрудники которого изучили статистику судебного департамента Верховного суда РФ, число осужденных за изнасилования выросло за два военных года почти на 10%, осужденных за насильственные действия сексуального характера стало больше почти на четверть, а за развратные действия в отношении несовершеннолетних (до 16 лет) – более чем наполовину (61%).

Большой вклад в статистику внесли вернувшиеся с войны в Украине «герои СВО», особенно помилованные Путиным заключенные.

Например, в Оренбургской области выживший на фронте зек-оккупант Юрий Гаврилов, который получил помилование от Путина, изнасиловал 11-летнюю девочку. Та по просьбе матери пошла к соседу забрать музыкальную колонку, а в итоге произошла трагедия.

Россияне бурно реагируют на такие случаи, правда – в социальных сетях. «Россия катится в пропасть», «Что у нас творится?!», «Надо вернуть смертную казнь!». Но практически никто не задает вопросов власти, почему же осужденных за тяжкие преступления продолжают выпускать на свободу.

Именно такая рабская психология и привела к тому, что сейчас творят в РФ «герои СВО». И, судя по всему, это еще только цветочки.