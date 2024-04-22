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ВСУ эффектно отработали по российским военным из HIMARS

  • 22.04.2024, 16:51
  • 3,194
ВСУ эффектно отработали по российским военным из HIMARS

Рванул БК – все взлетело на воздух.

Украинские защитники уничтожили пусковую установку российского комплекса противовоздушной обороны «Бук» на одном из участков фронта.

Видео успешного удара опубликовал Телеграмм-канал «Дивизион-Тиваз».

Самоходную огневую установку зенитно-ракетного комплекса поразили высокоточной ракетой из американской РСЗО HIMARS. На кадрах видно, что после попадания зенитные ракеты «Бука» сдетонировали и сильно горели, выделяя огромное пламя и густой дым.

За поражением наблюдал украинский беспилотник, на камеру которого и зафиксировали успешный удар Сил обороны Украины. Судя по кадрам, установка российского ЗРК «Бук» была значительно повреждена, что привело к ее уничтожению.

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