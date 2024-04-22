Популярная у белорусских туристов страна меняет правила выдачи виз 22.04.2024, 16:59

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Все станет дороже и сложнее.

Теперь для того, чтобы съездить в отпуск на Шри-Ланку, белорусам придется чуть сильнее заморочиться с анкетами и документами. С 1 мая островное государство меняет порядок выдачи виз. Если раньше тем, кому не был разрешен безвизовый въезд в страну, можно было получить онлайн-разрешение на въезд (ETA) или визу по прибытии, то по новым правилам надо будет оформлять визу заранее, отмечает «Онлайнер».

Виза электронная (eVisa), выдавать ее будет визовый центр через привычный многим белорусам сервис VFS Global. Уже накрыла паника от воспоминаний про безуспешные попытки записаться через него на «шенген»? С ланкийской визой должно быть все гораздо проще. Нужно зарегистрироваться на сайте ВЦ, заполнить все анкеты и формы, загрузить фото паспорта, оплатить сбор, получить персональный номер и ждать одобрения заявки. Как только eVisa будет готова — скачать файл с ней.

Еще одно не самое приятное обновление: виза подорожает в два раза. Пока что белорусы за пропуск в ланкийский рай платят $50 (при оформлении ETA) или $60 (за визу на месте). С 1 мая вся процедура обойдется в $100. Из них $75 — за саму eVisa, $18,5 — сервисный сбор, $7,27 — комиссия платежной системы.

Но зато по новым правилам минимальный срок, на какой будут давать визу белорусам, — целых полгода (вместо старой 30-дневной «однократки»). Находиться в стране можно будет до 60 дней в одной поездке. А еще путешественники теперь могут отдельно запрашивать туристические визы сроком аж до 10 лет — разумеется, стоить они будут в несколько раз дороже.

На сайте визового центра также сказано, что опция визы по прибытии останется доступной — правда, пока непонятно, для кого и на каких условиях.