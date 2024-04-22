Из Минска запустили первые чартеры в Турцию 1 22.04.2024, 20:51

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На этой неделе в Анталье до +27.

О старте чартерной программы в Турцию сообщили на сайте Республиканского союза туристических организаций. Судя по всему, первые туристы уже прикоснулись к лету и могут теперь с нескрываемым удовольствием листать фотоподборки наших заснеженных городов, передает «Онлайнер».

Белорусские туристы традиционно открывают сезон в Турции с Анталийского побережья. 18 апреля из Минска стартовал первый чартер туроператора Tez Tour, а 19 апреля о начале сезона объявил консолидатор рейса «АэроБелСервис».

Как рассказали представители туроператора, загрузка первого рейса была полная. Время в полете Минск — Анталья составляет пять с половиной часов. В апреле состоится 5 рейсов, а в пик сезона самолеты с туристам будут вылетать из Минска в Анталью до 4 раз в день. Кроме того, в этом сезоне в Турцию можно будет слетать из Бреста, Витебска и Гомеля. По предварительным планам, чартерная программа продлится до 15 ноября.

Мы посмотрели предложения на сайте «АэроБелСервис», чтобы сориентироваться по ценам. В апреле туры на 7 ночей для двоих (питание «все включено») стартуют от 1600 евро. Путевки на 10 ночей начинаются от 2100 евро. Подчеркнем, что это самые простые отели из подборки.

Стоит ли апрельская Турция таких денег? По данным Gismeteo, на этой неделе днем на побережье очень тепло и комфортно — до 25—27 градусов. А вот ночи прохладные — 16–20 градусов. И море для купания подойдет не всем (сейчас оно прогрелось до 20 градусов).