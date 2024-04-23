Путин готовится к войне еще с пятью странами
- 23.04.2024, 7:33
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В СНБО назвали следующие цели Кремля.
Кремль активно работает над «политической войной» в тех странах, на которые хочет напасть в будущем.
Глава РФ Владимир Путин готовит почву для войны со странами Балтии, Молдовой и Казахстаном.
Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко в интервью «Интерфакс-Украина».
«А зачем россиянам обязательно воевать в Украине? Они очень активно работают над политической, и не только, подготовкой войны в Балтии. Они достаточно активно работают в Молдове. Мы видим в последнее время активизацию по Казахстану», — считает он.
Чиновник предполагает, что Россия может выйти из стадии мобилизации и вернуться к мирной экономике, но только в случае смены руководства.