Путин готовится к войне еще с пятью странами 23.04.2024, 7:33

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В СНБО назвали следующие цели Кремля.

Кремль активно работает над «политической войной» в тех странах, на которые хочет напасть в будущем.

Глава РФ Владимир Путин готовит почву для войны со странами Балтии, Молдовой и Казахстаном.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко в интервью «Интерфакс-Украина».

«А зачем россиянам обязательно воевать в Украине? Они очень активно работают над политической, и не только, подготовкой войны в Балтии. Они достаточно активно работают в Молдове. Мы видим в последнее время активизацию по Казахстану», — считает он.

Чиновник предполагает, что Россия может выйти из стадии мобилизации и вернуться к мирной экономике, но только в случае смены руководства.