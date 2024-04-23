Такого еще не было: ВСУ показали новейшую тактику прорыва российской обороны 23.04.2024, 7:36

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Уникальное видео.

Воины 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали боевое применение наземного беспилотника-камикадзе.

Видео обнародовала пресс-служба воинской части в соцсетях.

Украинский дрон под управлением оператора атаковал позиции российских оккупантов.

За передвижением и боевым применением наземного беспилотника наблюдал коптер ВСУ.

На видео показано, как россияне передвигаются в окопах между блиндажами.

В это время украинский колесный беспилотник подъезжает к российским позициям, останавливается над укрытием для пехоты и взрывается.

Взрыв разрушает часть укреплений, которые использовали россияне. В месте детонации образовывается огромная дыра.

«Этот дрон рожден ползать и не может летать. Но это не мешает ему эффектно взрывать россиян – очередное ноу-хау от 23-го отдельного стрелкового батальона в составе 63-й бригады. Развиваемся, двигаемся вперед, уничтожаем врага всеми возможными способами!» – отметили в 63-й ОМБр.

Ранее эта же бригада показала боевое применение наземного дрона для дистанционного минирования.

Тогда беспилотник на колесном ходу подъехал к российским позициям, выгрузил две противотанковые мины и незаметно вернулся назад, после чего произошел взрыв.

Также украинский наземный дрон-камикадзе Ratel S взорвал мост в селе Ивановское Донецкой области, чтобы усложнить логистику оккупантов на Бахмутском направлении.

На видео показано, как нагруженная взрывчаткой дистанционно управляемая платформа достигает цели и взрывается, поражая конструкции моста. Ratel S – это наземный беспилотник от разработчиков, участников кластера Brave1.

Военные используют его как носитель противотанковых мин, а также других задач.