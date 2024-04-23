Китай уверенно покоряет Россию 23.04.2024, 7:54

Захватываются целые отрасли.

Официальная статистка в России не пытается скрыть тот факт, что китайские автомобили заполонили рынок страны.

Согласно их данным, в декабре текущего года среди проданных 60% - китайского производства.

При этом продажи транспортных средств производства АвтоВАЗ составили около 30%.

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

Важен не только тот факт, что китайские автомобили медленно, но уверенно стали лидерами на автомобильном рынке Российской Федерации, но и, пользуясь спросом, повысили цены на свою продукции.

При это в публикации сказано, что спрос на автомобили китайских производителей не падает, а постепенно возрастает.

Россияне готовы платить дороже за китайские автомобили (речь идет о том, что ценник на некоторые автомобили возрос на 20%), лишь бы приобрести что-то получше, чем «Нива» и «Жигули».

В статье сказано: «В 2024 году производители из Поднебесной намерены продать в РФ почти 1,2 млн автомобилей. АвтоВАЗ и «Москвич» собираются реализовать 500 тыс. и 300 тыс. соответственно.

Аналитики считают, что при оптимистическом сценарии в стране будет продано 1,4 млн новых автомобилей.

Однако наиболее реалистичной они называют цифру в 1,25 млн машин».

Из вышесказанного можно сделать вывод, что Китай становится монополистом автомобильного рынка РФ.