В Киеве и Одессе прогремели взрывы 2 23.04.2024, 8:32

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Есть раненые, среди них — дети.

В ночь на 23 апреля российские оккупанты атаковали Киев и Одесскую область ударными дронами - объявлялась воздушная тревога.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, силами и средствами противовоздушной обороны на Киевщине все вражеские цели были уничтожены.

«Ночная воздушная тревога в столице была связана с угрозой БПЛА. По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с территории Курской области РФ, пролетели через Сумщину, Черкасщину и заходили в Киев с юго-западного направления», - говорится в сообщении.

В настоящее время в столице Украины не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие.

Последствия атаки на Одесскую область

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг в очередной раз атаковал Одесчину ударными беспилотниками

В результате атаки в Одессе повреждены жилые дома, произошло возгорание.

Удалось спасти 34 человека, из них 3 детей.

Ранения и травмы получили 7 человек, из них двое – дети. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Все соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий.

В Силах обороны Украины уточнили, что в южных регионах под прицелом вражеских дронов была промышленная и припортовая инфраструктура региона.

В операционной зоне Сил обороны юга удалось сбить 11 баражирующих снарядов: 7 – в Одесской области, 4 – на Николаевщине.

В Одессе из-за падения сбитого дрона получил разрушения жилищный сектор, повреждены магазины и другие объекты инфраструктуры.

Число пострадавших - 9 человек, в том числе 4 детей.

Что говорят в Воздушных силах Украины

В ночь на 23 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Белгородской области РФ и 16-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» с мыса Чауда (Крым) и Курской области страны-агрессора.

«Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы», - сообщил командующий Воздушными Силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, минувшей ночью защитники неба сбили 15 «шахедов» в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях.