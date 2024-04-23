Лукашисты готовились к штурму Вилейки

Лукашисты готовились к штурму Вилейки1
- 23.04.2024, 15:36
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Фотофакт.
В Вилейском районном исполнительном комитете состоялся сбор с заместителями районных исполнительных комитетов Минской области, в котором принял участие начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генштаба, полковник Дмитрий Стрешинский, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.
Во время командно-штабного учения подразделения территориальной обороны отразили нападение диверсионно-разведывательной группы на важный объект Вилейского района.
Особое внимание уделено организации защиты населенного пункта и ведению засадных действий.