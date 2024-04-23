В ВМФ Швеции рассказали, чем занимается «теневой флот» РФ в Балтийском море 23.04.2024, 16:17

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Корабли могут быть использованы в гибридных операциях.

Военно-морские силы Швеции впервые подтвердили, что так называемый «теневой флот» России в Балтийском море может заниматься шпионажем. Об этом сообщает SVT 23 апреля.

Теневой флот России ежедневно перемещается по Балтийскому морю с грузом в несколько сотен тысяч тонн нефтепродуктов, говорится в публикации. Военно-морской флот Швеции следит за этими перемещениями, и есть документы, которые свидетельствуют о том, что некоторые из этих кораблей могут использоваться для сигнальной разведки, то есть перехвата коммуникаций.

Глава военно-морского флота Ева Скуг Хаслум сообщила, что иногда моряки обнаруживают антенны, которые не принадлежат рыболовным или другим судам. Поэтому есть подозрение, что у того, что движется в море, «иногда есть и другие цели, связанные с их деятельностью».

По словам Хаслум, то, что происходит сейчас, может стать трагедией как в сфере безопасности, так и экологии.

Она отметила, что корабли могут быть использованы в гибридных операциях, например, иностранное судно может зайти в шведский порт под видом поиска аварийного порта в связи с аварией.

По информации SVT, в течение прошлого года шведские власти вели подготовку к подобному повороту событий в связи с тем, что по крайней мере один «теневой танкер» РФ имел технические проблемы возле Готланда.

Накануне на встрече ЕС по вопросам обороны и иностранных дел в Люксембурге обсуждались конкретные меры для прекращения этой деятельности. По словам министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрема, существует широкий консенсус в том, что российский теневой флот является проблемой.