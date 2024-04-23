В Беларуси запретили популярные закуски к пиву 4 23.04.2024, 16:28

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В Госстандарте рассказал, что с ними не так.

Витебская областная инспекция Госстандарта запретила ввоз и реализацию опасной вяленой рыбной продукции, которую нашла в одной из торговых сетей города. Об этом ведомство сообщило на портале «Качество.бел».

Во время госнадзора в одной из торговых сетей Витебска специалисты обнаружили в трёх образцах вяленой рыбной продукции запрещённые консерванты.

«В частности, икра минтая ястычная вяленая с маркировкой «Рыбка моя» производства ООО «ПК «Астраханкина рыбка» содержала не заявленные изготовителем в маркировке и недопустимые пищевые добавки. При испытаниях в составе продукта обнаружили сорбиновую, бензойную кислоты, а массовая доля влаги при норме минимум 30% составила 23,6 %», — сообщили в Госстандарте.

Также нарушения были выявлены в икре трески ястычной вяленой с маркировкой «Богатый улов» этого же производителя. Там специалисты в составе вывили сорбиновую кислоту, краситель тартразин (Е102), краситель желтый «солнечный закат» FCF (Е110) и краситель понсо 4R (Е124). На упаковке продукта отсутствовали предупреждающие потребителей надписи о том, что продукция содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

Ещё один продуктом не прошедшим испытания стала сушено-вяленая пищевая рыбная продукция «Желтый полосатик» китайской компании Longkou Sanming Aguatic Foodstuffs Co., Ltd.

В её составе составе нашли недопустимый и не заявленный производителем консервант сорбиновой кислоты.

«Госстандарт запретил ввоз и обращение на территории Беларуси продукции указанных трех наименований. Проконтролированному субъекту хозяйствования и поставщикам предписано изъять ее из обращения. Действие декларации о соответствии на серийный выпуск икры вяленой прекращено», — сообщили в ведомстве.