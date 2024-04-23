Орки, зря стараетесь 4 Анна Гин

23.04.2024, 16:40

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Анна Гин

Чушь из кремлевских методичек не прокатит.

Ублюдки бросили бомбу в телевышку. Харьков облетело видео, как падает верхушка огромной башни.

Погибших и раненых нет, пишет канал мэра. Это хорошо.

Не скажу, что место было знаковым, но сама вышка – да. Её видно практически из любой точки города, она считалась самым высоким сооружением в Ха. Похожа на ракету, которую вот-вот запустят в космос.

Помню ее с детства.

Орки сбрасывали на неё снаряды из истребителя еще в марте 2022-го, с тех пор она считается нерабочей, но опоры тогда уцелели.

Сегодня днём «добили». Было громко.

Представляю, как будут ликовать кремлевские лицедеи в вечерних эфирах, сообщая миру о своём очередном «достижении». Мерзко.

Технически, пишут эксперты, ничего ужасного не случилось. Да, грядут перебои с тв-вещанием, но будем честными – большинство из нас давно черпает информацию из телеграм или ютуб-каналов.

Это, скорее, эмоциональное давление на харьковчан.

Что в общем-то кроме ухмылки уже ничего не вызывает. Кого вы хотите напугать? Нас, живущих по двенадцать часов в сутки без электричества и двадцать четыре под «угрозой ракетного удара»?

У меня в домовом чатике люди обмениваются ссылками на всякие гаджеты, которые спасают жизнь рыбкам, когда подача воздуха в аквариум прекращается.

Да, в городе большие проблемы с энергетикой.

Но все магазинчики, аптеки и даже салоны красоты выносят на улицу генераторы и вместе с ними устройства для зарядки. У каждого такого генератора роятся подростки с планшетами, у них – занятия. Онлайн школа или институт.

В пятницу выходила с собакой, мальчишка у меня под подъездом отвечал на вопросы учителя по химии. Что-то кричал про валентность натрия. Кричал потому, что генератор, зараза, тарахтит очень громко. Улыбнулась.

Клянусь, ни разу не слышала в Харькове разговоров про «мир любой ценой» или другой подобной х*рни из кремлевских методичек. Ни в очередях, ни на заправках, ни на собачьем выгуле.

Каждый ракетный удар объединяет нас. Мы становимся дружнее, сплочённее.

В городских пабликах иронично пишут об отключениях электричества: «Света ушла» или «Света пришла». Наверное, потомки будут долго разбираться в том, кто такая эта блуждающая Света.

Нас уже никак нельзя сломать. Невозможно.

Телевышка. Эти кадры мне болят, да. Мы с папой в детстве часто ходили «в путешествия». Прогулки пешком из района в район. Башня была ориентиром. Папа командовал «к западу от вышки» или «к северу».

Мне очень не хватает папы. Его забрала война. Мой город уничтожают каждый день. Но кроме усталости и ненависти к врагу я не испытываю ничего. Ни-че-го.

Зря стараетесь.

Анна Гин, Telegram