Период холодной погоды в Беларуси заканчивается 1 23.04.2024, 18:04

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Когда ждать тепла?

Похоже, период холодной погоды в нашем регионе подходит к концу.

Ложбина холода «Х» переориентируется на запад Европы. Там будет прохладно и дождливо. А над нашим регионом будет гребень тепла и связанный с ним антициклон «В», центр которого в субботу расположится над севером Украины.

Циркуляция в нашем регионе изменится и к нам начнёт поступать теплый воздух с юга Европы. Температура с четверга начнёт постепенно расти и к выходным подымется до +18..+20°.

Антициклон продолжит укрепляться, направляя все новые порции тёплого воздуха в наш регион. В начале следующей недели запросто может быть и +25.