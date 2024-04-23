закрыть
23 апреля 2024, вторник, 22:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Столтенберг сообщил о планах НАТО по расширению обмена ядерным оружием

  • 23.04.2024, 21:48
Столтенберг сообщил о планах НАТО по расширению обмена ядерным оружием
Йенс Столтенберг

Генсек НАТО сделал заявление на пресс-конференции в Варшаве.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Варшаве во вторник, 23 апреля, заявил, что альянс не планирует увеличивать количество стран-союзников с ядерным оружием. Об этом сообщило The Guardian.

Генсек НАТО, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что альянс не ведет никаких переговоров по расширению обмена ядерным оружием.

- Таких планов нет, – подчеркнул Столтенберг.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников