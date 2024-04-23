Столтенберг сообщил о планах НАТО по расширению обмена ядерным оружием 23.04.2024, 21:48

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО сделал заявление на пресс-конференции в Варшаве.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Варшаве во вторник, 23 апреля, заявил, что альянс не планирует увеличивать количество стран-союзников с ядерным оружием. Об этом сообщило The Guardian.

Генсек НАТО, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что альянс не ведет никаких переговоров по расширению обмена ядерным оружием.

- Таких планов нет, – подчеркнул Столтенберг.