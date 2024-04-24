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Апрельский снегопад засыпал некоторые районы Литвы

  • 24.04.2024, 4:20
Апрельский снегопад засыпал некоторые районы Литвы

Толщина снежного покрова достигала 17 сантиметров.

23 апреля утром жители некоторых районов Литвы утром увидели за окном необычную картину: было снежно, как в зимней сказке. Жители нескольких районов сообщили порталу Delfi, что с утра машины и деревья были покрыты толстым слоем снега.

По данным meteo на 8 часов утра 23 апреля, больше всего снега выпало в Паневежском, Шяуляйском и Радвилишкском районах, местами толщина снежного покрова составила 12–17 см. Из-за сильных осадков на деревьях, кустах, проводах, теплицах и других постройках сформировался толстый слой мокрого снега, некоторые ветки деревьев сломались, не выдержав веса, местами ветки упали на провода и оборвали их, жители остались без электричества.

Кое-где, не выдержав тяжелого снега, упали деревья и перекрыли проезжую часть.

Жители Паневежского района рассказали, что из-за толстого слоя снега в городе поломано немало деревьев, некоторые районные дороги из-за большого количества снега стали непроездными.

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