«Кадыров скоро умрет, после этого взрыва в Чечне не избежать» 24.04.2024, 7:44

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Эксперт рассказал о последствиях чеченских событий для России.

Состояние главы Чечни Рамзана Кадырова быстро ухудшается. И его физический уход пошатнет путинский режим.

Такое мнение в своем блоге в YouTube высказал российский журналист, оппозиционер Майкл Наки.

На днях Россию всколыхнула сенсация о неизлечимой болезни главы Чечни Рамзана Кадырова. СМИ выяснили, что чиновник с 2019 года страдает панкреонекрозом. И, судя по внешнему виду, жить ему осталось недолго. Смерть Кадырова будет большим испытанием для путинского режима, уверен Наки.

«Чечня - это пороховая бочка. Посмею предположить, что, кого бы туда не поставили (даже Апти Алаудинова), взрыва не избежать… В Чечне Кремль выстроил жесткую, но в то же время очень хрупкую систему власти. Москве приходится оперативно решать, как сохранить там стабильность. Простого решения у этой проблемы нет. Никто из присутствующих в публичном поле приближенных падишаха не способен стать его точной копией и управлять регионом по кадыровской модели», - сообщил журналист.

Основываясь на свежих видео с Кадыровым, Наки высказал предположение, что глава Чечни в обозримом будущем уйдет из жизни.

«Мне кажется, что Кадыров скоро помрет. Он не выглядит как здоровый человек… И это будет большим испытанием для российской власти. Чечня держится на очень тоненьком волоске. В Чечне ненавидят Кадырова… Там верхушка забрала себе все вообще, в том числе федеральные деньги, которые выделяются на регион, покупают себе «Бентли», строят дворцы, заводят по 5-6 жен. Обычные люди живут очень плохо… Когда Кадыров и его режим умрут, борьба за власть очень сильно развернется. Это будет серьезная точка напряжения», - рассказал Наки.

История с Кадыровым, по его мнению, демонстрирует общую нестабильность путинского режима.

«Пример Кадырова показывает, насколько там все хрупко. При кажущейся некой стабильности, там все из говна и палок, и палки уже в дефиците. Они пытаются сделать вид, что у них все хорошо в экономике, армии… Но это не более чем попытки замести все под ковер», - констатировал журналист.