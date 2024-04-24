«Цена ниже $500 в эквиваленте вызывает много вопросов» 24.04.2024, 9:58

Почему сыграть свадьбу в Беларуси стало так дорого и можно ли на чем-то сэкономить?

По интернету не первый год гуляет шутка, что слово «свадебный» обладает магическими свойствами: увеличивает стоимость любого товара или услуги в три, а то и в пять раз. $300, $500, $1000 в эквиваленте — вполне обычные цифры, которые можно встретить в предложениях от ведущего, фотографа или организатора мероприятий. Журналисты onliner.by поговорили со свадебными профи о том, из чего складывается такая стоимость и есть ли лазейки, как потратить гораздо меньше.

Ведущий: «Рынок перенасыщен специалистами»

Первым о ценах на свадебные услуги мы решили спросить у ведущего. Вадим Ящук ведет мероприятия уже 12 лет, до этого еще около пяти лет отработал диджеем на свадьбах. Уточняем: как изменился рынок за это время?

— По моим ощущениям, 12 лет назад заявок на масштабные мероприятия было больше. Зато сейчас праздники стали более эстетичными. На смену столовым пришли красивые усадьбы, где можно реализовать все идеи, подмеченные в соцсетях. Практически каждая девочка хочет такую свадьбу, про которую будут говорить, пересылать друг другу фото и обсуждать.

А что насчет запросов конкретно к ведущему? По словам Вадима, формат «тамады» по-прежнему очень распространен. Обычно это шаблонная программа, которая не меняется десятилетиями. Об индивидуальном подходе к каждой паре тоже говорить не приходится.

— Это заученные фразы, миллион раз повторенные шутки, нелепые конкурсы. В итоге гости и сами молодожены могут чувствовать себя весьма некомфортно. На мой взгляд, если бюджет ограничен, лучше сделать свадьбу в недорогом кафе, чем экономить на атмосфере.

Когда мне приходят заявки на дату, в которую я занят, я всегда предлагаю молодоженам помощь, советую им кого-то другого. И прошу назвать бюджет, на который они ориентируются.

Сразу могу сказать, что цена ниже $500 в эквиваленте вызывает много вопросов.

Почему профессионал оценивает так свои услуги? Возможно, на него совсем низкий спрос или качество услуг оставляет желать лучшего. А может, дело в плохих отзывах гостей.

В ответ на вопрос о средней стоимости работы ведущего на свадьбе в 2024 году Вадим называет диапазон от $500 до $1000 в эквиваленте. На разницу в цене влияют известность и востребованность ведущих.

В свадебной сфере до сих пор принято называть цены в долларах, хотя по договору сумма оплачивается в эквиваленте в белорусских рублях. Поэтому большинство цен герои и упоминают в иностранной валюте.

Попробуем разобраться, из чего складывается такая сумма.

— Для начала: 20% от суммы — это налог. Есть и другая система налогообложения, когда ты платишь фиксированную сумму в месяц. Но в любом случае часть денег уходит на уплату налогов.

Следующий пункт — это внешний вид ведущего. Молодожены обращают на это все больше внимания. На тебе всегда должен быть дорогой костюм. В нем можно отработать в лучшем случае две свадьбы — потом обязательная химчистка. Каждый сезон нужно покупать два-три новых костюма: долго такую интенсивную носку они не выдерживают. Плюс регулярные походы в барбершоп каждые полторы недели. Ухоженный внешний вид — это не дополнительная опция, а обязательный пункт для ведущего.

Теперь поговорим о самой работе. Когда ты делаешь акцент на креатив, с момента заключения договора до самой свадьбы находишься в тандеме с молодоженами. Может понадобиться не одна встреча, кроме того, ты всегда на связи с ними, обсуждаешь идеи, готовишь уникальные интерактивы. В сумме получается много часов предварительной работы. И это без учета самого дня мероприятия.

В стоимость также закладывается надбавка за опыт. Даже человек, который работает два-три сезона, не сравнится с тем, кто в этой сфере уже больше 10 лет. Молодожены же платят не только за отработанное время, но и за тактичность, умение держаться на публике, понимание аудитории, в конце концов, навык находить выход из сложных ситуаций. А это приходит только с опытом.

Свою роль играет и медийность. Можно сказать, что узнаваемость ведущего повышает уровень свадьбы.

Еще один пункт, который часто упускают из виду, — это работа диджея. Обычно ее оплата также заложена в гонорар ведущего. Как и аренда нужного оборудования. Хотя бывают и исключения.

В итоге, если все разложить, сумма уже не выглядит такой большой, какой могла показаться изначально.

Но если бюджет все-таки ограничен, есть ли возможность сэкономить, но при этом остаться довольным уровнем свадьбы? Вадим подсказывает хороший вариант: организовывать свадьбу в будние дни или в несезон. С понедельника по четверг и с октября по май цены на многие услуги могут быть гораздо ниже, в том числе и гонорар ведущего.

Напоследок спрашиваем: насколько рынок свадебных услуг в Беларуси перенасыщен?

— В настоящее время рынок ведущих просто огромен. Если взять самый популярный портал с объявлениями, только на нем можно будет увидеть больше 1000 ведущих, и это те, кто проявил инициативу и зарегистрировался сам. Но ведь есть и те, кто, условно говоря, до сих пор клеит объявления на столбах или работает только через Instagram.

Перенасыщение специалистами очевидное. У молодоженов есть возможность выбрать ведущего на любой вкус и бюджет. Аналогичная ситуация и с остальными свадебными подрядчиками, за исключением оригинальных шоу-программ — их очень мало.

Справедливости ради отмечу: не всем нужна красивая дорогая свадьба. Кто-то хочет просто отметить праздник в кругу близких родственников, и им нужен ведущий, который проведет пару конкурсов и сделает акцент на традиции. И их это будет вполне устраивать.

Можно провести аналогию со свадебным тортом. Его можно заказать на хлебозаводе, и он даже может быть вкусным, хотя и вряд ли эстетичным, а можно — в частной пекарне или у известного кондитера, но и стоить он будет в пять-шесть раз дороже. Все зависит от пожеланий, возможностей и, конечно же, восприятия.

Фотограф: «Иногда высокие цены ставят те, у кого налажены связи с организаторами»

Еще одна глобальная часть свадебного рынка — фото- и видеосъемка. Об этом мы поговорили со свадебным фотографом Романом Медведевым. Фотографией он увлекается много лет, еще с детства. Сначала занимался концертной и событийной съемкой, но со временем больше внимания стал уделять именно свадебной фотографии. С точки зрения заработка эта сфера — самая перспективная. В съемки молодоженов Роман окунулся около 10 лет назад и продолжает активно заниматься этим и сейчас.

Сравнивать цены становится чуть сложнее, ведь кто-то заказывает только прогулку, кому-то достаточно трех-четырех часов банкета, а кто-то хочет запечатлеть каждый важный момент с раннего утра и до поздней ночи.

Кстати, по мнению Романа, банкетная съемка — сама сложная часть работы. Хотите выбрать хорошего фотографа — обязательно ищите в портфолио такие фотографии. Если их вообще нет, это повод насторожиться. Обычно такие снимки менее эффектные, чем постановочная прогулка, зато в них много жизни.

— В сети есть предложения от $100 в эквиваленте за полный съемочный день. Но это совсем начинающие ребята, которые еще не работали «в поле». Новичок вряд ли сделает хорошо. Существует огромное количество нюансов, понять которые можно только на практике. Никакие курсы или воркшопы в этом не помогут. Стоит ли доверять им важное событие — выбор каждой конкретной пары.

При этом не всегда высокая цена предполагает качество. По ней я бы ориентироваться не стал — только по готовым работам. Повторюсь: именно по репортажной части.

Потолок цен определить сложно, но основной диапазон — $400—500 за восемь часов съемок. Цену в $700—800 в эквиваленте ставит довольно узкий круг фотографов — обычно либо очень опытные, либо имеющие налаженные связи со свадебными организаторами, которые и могут рекомендовать их молодоженам.

В вопросе перенасыщения рынка Роман согласен с Вадимом: предложений от подрядчиков действительно много. Чуть хуже обстоят дела с видеографами. А вот среди фотографов хоть и большая текучка, нехватки кадров точно нет. Постоянно появляются те, кто романтизирует профессию, покупает дорогую технику, а потом быстро разочаровывается.

Роман советует: если есть желание сэкономить, лучше брать хорошего фотографа, но не на весь день. По его словам, на небольших свадьбах и нет необходимости снимать весь день. Например, у него самого свадьба была камерная — фотограф работал на ней всего три-четыре часа. Часто просят снимать каждую деталь те пары, которые заморачиваются с концепцией и декором, и им хочется, чтобы результаты усилий остались не только в памяти.

Просим фотографа разложить по полочкам, из чего складывается стоимость съемки.

Первый пункт — дорогая техника, которую нужно регулярно обновлять, причем не только для съемок, но и для постпродакшена. Более качественная техника дает преимущества при работе в неидеальных условиях — а такие выпадают чаще всего.

У самого Романа дополнительно включено хранение на облачном сервисе, где фото расположены в виде онлайн-галереи. Снимки молодоженам фотограф передает на флешке в специальном деревянном боксе.

— Помимо самих съемок, закладывается время на постпродакшен. При желании это можно сделать за два дня, но такие эксперименты на себе лучше не ставить.

Следующий пункт — расходы на рекламу. Роман настраивает таргет сам. В год на продвижение у него уходит около $1000 в эквиваленте. Если нанимать специалиста, оплата его услуг обойдется еще в $600 по курсу и больше.

Не забываем и про налоги.

— Если учесть каждый пункт, у фотографа на руках остается не так много. А свадебные съемки — это очень энергозатратный процесс. Подходит такая работа далеко не всем. Хотя я и не согласен с тем, что в нашей профессии особенно быстро выгорают. Если ты пришел исключительно за деньгами, то да, такое может произойти. Но если ты искренне увлекаешься фотографией, тебе будет интересно.

Поэтому приятно, когда клиенты руководствуются не только стоимостью услуг, но и своими вкусовыми предпочтениями. Хотя от женихов нередко можно услышать мнение: зачем брать кого-то дороже, если вот оно — предложение в два раза дешевле? Но есть и те, для кого важно не только качество фотографии, но и ее эстетическая ценность и красота.

Бьюти-мастер: «Иногда и плачущую невесту приходится успокаивать»

Отдельная головная боль невест — подбор свадебного образа: платье, туфли, фата, украшения… О верхней границе стоимости таких покупок страшно даже подумать. Поэтому сосредоточимся на том, что легче поддается сравнению: на свадебной прическе и макияже.

Времена, когда невестам делали на голове сложную конструкцию из локонов, цветов и шпилек со стразами, вроде бы давно прошли. Тем не менее понятие «свадебная прическа» никуда не исчезло, только теперь так называют вечерние прически по более дорогому тарифу. А что насчет макияжа? Из-за чего растет стоимость бьюти-услуг в самый счастливый (и, возможно, самый дорогой) день в жизни, мы узнали у опытных мастеров.

Анна Сплендер окончила курсы по прическам и макияжу в 2016 году. Сразу понимала, что хочет делать и то и другое. Плюс у многих клиентов есть запрос, чтобы весь образ собирал один мастер. Сначала бесплатно работала на съемках — брать ответственность за невест было страшно. На первые свадебные образы Анна решилась только через два года. Сейчас среди клиенток она известна под ником xo4y_makeup.

— Я за современность, легкость и утонченность. Слежу за звездными визажистами, неделями моды, премиями. Если говорить о прическах, то «дома» и большие конструкции — это не мое. В свадебном макияже ценю нежность: выразительные глаза, нежные губы, румянец. Вблизи невесту видят жених и гости, поэтому макияж не должен быть маской. В то же время все должно быть проработано так, чтобы и на фото смотрелось красиво.

На вопрос о том, чем свадебный макияж отличается от вечернего, Анна улыбается: тема сейчас горячо обсуждается.

— Опираясь на свой опыт, могу сказать: вовремя от невест я выхожу крайне редко. В то же время вечерний образ я делаю в студии, и весь процесс под моим контролем. Я точно знаю, во сколько закончу. Нас ничего не отвлекает.

С невестами все иначе. Пока я раскладываюсь, невеста может еще заниматься делами. Иногда приходится ждать, пока она до меня доберется. И в процессе постоянно возникают вопросы: то курьер позвонил, то мама позвала. А часто волнение настолько сильное, что может и до слез дойти. Тогда приходится разговаривать, успокаивать. Говорю, что со слезами краситься будет сложнее (смеется. — Прим. Onliner).

Это все дополнительное время. Следом не поставишь еще одного клиента, потому что не знаешь точно, во сколько освободишься. Я работаю быстро, но невесты не любят кипиш. Да и им это точно не нужно в их день.

Поэтому да, я буду тем мастером, который ставит цену выше, чем за вечерний образ. Его я могу собрать за полтора часа. С невестой так не получится.

На вопрос о ценах Анна отвечает, что топовый специалист может брать за свадебный макияж $100—200 в эквиваленте. У начинающих мастеров цены в разы ниже.

Согласна с тем, что свадебный образ требует гораздо больше времени, и визажист Анастасия Чистая. Хотя, по мнению мастера, свадебный макияж практически ничем не отличается от вечернего, на него она закладывает на час больше, чтобы довести результат до идеала. И это без учета времени, потраченного на дорогу.

Тем не менее разница в цене незначительная. Свадебная прическа и макияж вместе обойдутся в 250 рублей, вечерний же образ будет на 50 рублей дешевле.

Флористы: «Посмотрите, как выглядят обычный букет и свадебный из одинакового количества цветов»

В последние несколько месяцев в соцсетях вирусятся ролики с объяснением, почему свадебные букеты стоят гораздо дороже обычных. Можно предположить магическое воздействие слова «свадебный», но сами флористы дают другое объяснение: букет получается очень плотным, а значит, и цветов нужно гораздо больше. Плюс для него выбирают определенные стойкие сорта цветов, которые должны выдержать весь свадебный день без воды. Кроме того, часто невесты хотят добавления в свой букет экзотики. Не будем испорченным телефоном — напоследок дадим слово им самим.

Например, в этом видео видна наглядная разница между обычным и свадебным букетами из 11 веток хризантем:

А здесь можно найти попытку объяснить, почему цена букета невесты легко может доходить до 300 рублей: