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Матери ликвидированного оккупанта вручили пустой футляр от ордена

  • 24.04.2024, 11:06
  • 3,710
Матери ликвидированного оккупанта вручили пустой футляр от ордена

Объяснение шокировало.

Матери ликвидированного в Украине российского оккупанта «вручили» пустой футляр от «ордена мужества», пишет УНИАН.

Как сообщают паблики Барнаула, старшего прапорщика российской армии Ивана Крутия ликвидировали в Украине еще 23 августа 2022 года. Впрочем, его тело так и осталось на поле боя, поскольку россияне не эвакуируют свои трупы.

18 апреля 2024 года матери захватчика позвонили из военкомата Новоалтайска и потребовали, чтобы она срочно приехала за посмертным «орденом мужества».

После приезда сотрудник комиссариата заставил россиянку подписаться за получение награды и передал ей коробочку. Открыв футляр мать оккупанта обнаружила, что ордена нет.

На претензию женщины, в военкомате объяснили, что в сопроводительном письме указано, что орден был вручен во время похорон, но похорон не было.

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