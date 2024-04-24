Офицер СВР: Путину испортили инаугурацию 4 24.04.2024, 11:38

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Фото: Getty Images

Что больше всего испугало главу Кремля?

Владимир Путин очень возмущен решением США о финансовой помощи для Украины, которая может изменить ситуацию на фронте. Диктатор очень боялся этого перед инаугурацией.

Такое мнение в эфире «24 канала» озвучил экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

«Путину уже испортили инаугурацию самим фактом, что за помощь для Украины проголосовали», – отметил Сергей Жирнов.

В РФ истерика

Решение США вызвало подлинную истерику в России. Как акцентирует Жирнов. Там понимали, что это произойдет, так что морально готовилась к этому. Впрочем, в Кремле была надежда, что политическая борьба между Джо Байденом и Дональдом Трампом затянется надолго – до выборов в США 5 ноября 2024 года.

«Путин надеялся, что никакого пакета помощи для Украины не поступит. Но неожиданно для Кремля за него проголосовали. Психологическое влияние этого решения уже есть», — подчеркнул он.

По предположению экс-сотрудника КГБ, во время инаугурации Путина по Кремлю могут ударить беспилотники, как это было 3 мая 2023 года.

«Будет смешно, если Путин будет ехать на свой бронированный автомобиль в Кремль, и к нему туда прилетят беспилотники», — отметил экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России.