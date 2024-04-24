«Папа, мне не нужны твои деньги, я астроном!» 1 24.04.2024, 12:00

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Белорусов за прилавком спросили, на кого они учились.

Белорусский блогер Сергей Сват зашел в один из столичных торговых центров и спросил у продавцов и кассиров, есть ли у них высшее образование и на кого они учились. Оказалось, что у некоторых есть весьма интересные специальности, например, преподаватель философии. Теперь в комментариях спорят, а нужно ли вообще получать «вышку» для успешной жизни.

Вот что выяснил блогер в минском торговом центре. Девушка-бариста в кофейне училась в вузе на экономиста-менеджера. У сотрудницы «островка» по продаже электронных сигарет среднее специальное образование — она дизайнер одежды.

— Эта шутка будет очень актуальна, — со смехом сказала минчанка, показывая на рекламу одного из модных брендов одежды здесь же, в торговом центре.

А продавщица еще одной точки призналась, что она по специальности преподаватель философии и какое-то время даже «немножко работала социологом»:

— Но началась перестройка — все ушли в бизнес.

И только кассирша в продовольственном магазине оказалась единственной, кто работает по специальности — она у женщины и есть «торговля».

Некоторые пользователи считают, что такая ситуация, когда полученное образование людям не пригодилось, очень грустная. А многие сомневаются, стоит ли вообще получать «вышку», чтобы стать успешным человеком, — особенно если душа к выбранной профессии не лежит. Кому-то высшее образование и впрямь не пригодилось.

«Когда я школу закончила, даже не представляла, чего хочу, но экономика, юриспруденция и менеджмент были популярны. Знания пригодились, но ни дня не работала по специальности».

«Папа, мне не нужны твои деньги, я астроном!»

«Сейчас вышка у каждого второго, вот только по специальности, наверное, никто и не работает. Я по образованию географ-биолог, а работаю в торговле».

«Психолог, а работаю токарем».

«Я водитель — учитель русского языка и литературы».

Но другие не соглашаются — говорят, что высшее образование нужно не только для «корочки», но и для развития кругозора и других необходимых в жизни умений:

«Я на втором курсе, мне самой интересно. Что для меня важно: я получаю огромный личностный рост. С такими знаниями, если есть амбиции, можно все», — говорит будущая философ с уклоном на социологию и антропологию.

«Я получил «вышку», но больше удовольствия получил от процесса, а не от диплома. Студенческие годы лучшие».

Довольно много комментаторов согласились с мнением: большинство людей попросту не понимают, какую профессию выбрать после школы, и поступают в вуз необдуманно — просто ради «корочки».

«Мою профессию выбрали родители. Я хотела идти в астрономию или журналистику. Еще была интересна археология. Меня вообще не слышали. Итог — 5 лет в ж**у».

«Я учусь в педе на математика, я же потом могу не учителем быть?»