Путинист Киркоров опозорился на сцене на всю Россию 6 24.04.2024, 12:17

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Артист во время шоу забыл слова песни и выдумывал на ходу.

Российский певец и сторонник Владимира Путина Филипп Киркоров опозорился во время шоу в «Олимпийском»: от волнения он забыл слова песни.

Как сообщают российские СМИ, путинист признался, что ему пришлось выдумывать слова на ходу.

«Я так волновался, я вообще всегда очень волнуюсь, это чувство меня не покинуло до сих пор. Я вышел на сцену, номер мне шикарный сделали, это было в «Олимпийском», я начинаю петь «Снег» и забываю слова. Причем я эту песню знаю от и до, всегда пел, но настолько волнение. Там слова такие: «разучился любить февраль», а дальше у меня белый лист. И я начинаю говорить: «апрель, март». На ходу придумываю какие-то слова. Этот ужас, паника от того, что ты забываешь слова, я не забуду никогда. Было очень стыдно, конечно. Ну, зато живьем», — рассказал Киркоров.