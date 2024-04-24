Свершилось Сергей Романов, planeta.press

24.04.2024, 14:51

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США перестали играть с Россией.

Ну что, свершилось. Игры закончились. Политические – так точно. Палата представителей не просто утвердила пакет помощи Украине. В комплекте системы ПВО, снаряды, дальнобойные ракеты и… Что самое важное – новый поток похоронок близким «героев спецоперации», которые по глупости отправились воевать в Украину.

В Кремле, конечно же, надувают щеки и произносят старую как мир мантру: якобы новая помощь от США «не изменит характер боевых действий». Путин на пару с Песковым так высказывались регулярно. В частности – после передачи Украине «Хаймарсов» два года назад. Россияне потеряли захваченную часть Харьковщины, ряд населенных пунктов на Донбассе, и венец всему – город Херсон. Результат — налицо. И на другие части тела «двухсотых» и «трехсотых».

Это принципиально. Лед не просто тронулся. Фактически Земля налетела на небесную ось. США надоели игры в умиротворение агрессора. А за этим следует снятие табу на поставки Украине дальнобойного оружия. Да, это жестко. Только главный выстрел себе в ногу произвела Москва. Помните то самое: «Мы не одобряем удары по международно признанной территории России»? Мы же сами заносим себе в конституцию «новые регионы», а затем Лиман на Донбассе ставит сомнительные «рекорды» по пребыванию в составе Российской Федерации. Один день был «нашим», а затем деоккупация и возвращение в родную гавань Украины.

ВСУ продержались в условиях отсутствия американской помощи. И дождались возрождения двухпартийной поддержки в американской Палате представителей. Да, в ней есть откровенно деклассированные элементы под омофором Дональда Трампа. Это откровенно клинический случай трагикомедийного жанра. Откровенно идиотские инициативы (например, требования сбивать лазерами мигрантов на границе) привели к потере времени противостоянии российской агрессии. Что поделать – парламентаризм, демократия со всеми вытекающими. Но лучше так, чем взбесившийся принтер в российской Госдуме.

Что на выходе? Сергей Лавров уже истерит. Главный гопник российской дипломатии снова угрожает западным странам войной. Его-то Песков предупредить забыл о «непринципиальности» пакета помощи Украине. Эйфорические настроения уже покинули членов коллективного Путина. Все так же активно помогают украинцам другие страны цивилизованного мира. Не Америкой единой. Например, новые ракеты передаст Великобритания. Лиха беда начало, как говорится.

И в это время мы готовим «большое наступление». Не лучшая идея в условиях объективного усиления украинцев на фронте. Российские оборонные заводы могут работать хоть в десять смен, но ресурса в нашей стране не прибавляется.

Оптимизма кремлежителям это не добавляет. Шутка ли, «Бессмертный полк» отменили в самой что ни на есть Москве. Все мы смертны. Особенно это касается российских солдат в Украине. А с новым пакетом помощи от США смертей в армии РФ только прибавится. Как и ударов по сосредоточению российской техники на оккупированных и не очень территориях. Так что это «непринципиально». Только потому что у российского руководства нет принципов как таковых.

Сергей Романов, planeta.press