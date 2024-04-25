Премьер-министр Испании Санчес может уйти в отставку 25.04.2024, 0:32

Педро Санчес

Его жену обвиняют в коррупции.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в среду заявил, что временно приостанавливает публичную деятельность. Он сказал, что ему нужно несколько дней, чтобы подумать, стоит ли ему оставаться на посту главы правительства. Как сообщает агентство Bloomberg, Санчес обещал принять решение к следующему понедельнику, 29 апреля.

Утром в среду испанский суд объявил, что начинает предварительное рассмотрение иска против жены Санчеса Бегоны Гомес. Ее обвиняют в коррупции и в использовании своего положения с целью лоббирования частных интересов.

Иск против Гомес подала группа Manos Limpias («Чистые руки»), занимающаяся разоблачением коррупционных схем. Ее лидер, как считается, связан с ультраправыми политиками. Manos Limpias утверждает, что Гомес использовала свой статус первой леди, чтобы привлекать спонсорскую помощь для магистратуры, где она ведёт курс. Гомес обвинения не комментировала. Санчес же выразил надежду, что правосудие со всем разберется.