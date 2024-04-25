В Абу-Даби состоится первая международная гонка автономных авто 25.04.2024, 4:59

Призовой фонд – 2.25 миллиона долларов.

В Абу-Даби 27 апреля состоится первая международная гонка автономных автомобилей – Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), ее также можно будет посмотреть онлайн, сообщает New Atlas.

Участники будут использовать идентичные автомобили Dallara Super Formula SF23 с одинаковым набором автономных технологий, так что, как и в любой другой гоночной серии, все зависит от того, кто управляет машиной. Каждая команда инженеров-программистов может использовать свои навыки кодирования, машинного обучения и алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы их машины двигались как можно быстрее.

В гонке примут участие следующие команды:

Code19 Racing (одна из первых независимых автономных гоночных организаций из США);

Constructor University (базируется в Германии и Швейцарии);

Fly Eagle (представляет Пекинский технологический институт из Китая и Университет Халифа из ОАЭ);

HUMDA Lab (команда из Университета Сечени Иштвана из Венгрии);

KINETIZ (сотрудничество между сингапурским Наньянским технологическим университетом и Kintsugi, расположенным в ОАЭ);

PoliMOVE (представляет Миланский политехнический университет из Италии);

UNIMORE (также из Италии - Университет Модены и Реджио-Эмилии);

Технический университет Мюнхена - TUM (Германия).