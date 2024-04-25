Один из регионов России отправил ВСУ миллионы рублей: губернатор в панике 12 25.04.2024, 8:43

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Сергей Цивилев

Чиновник выступил со срочным обращением.

Губернатор Кемеровской области (Кузбасса) Сергей Цивилев заявил, что жители региона перечислили на помощь ВСУ миллионы рублей.

В видеообращении чиновник призвал россиян это остановить. По его словам, все эти трансакции осуществляются в рамках «атаки украинских спецслужб».

«Нас ежедневно, ежеминутно атакуют украинские спецслужбы. С начала года мошенники заставили кузбассовцев перевести на счета, с которых оплачивают дроны и вооружение ВСУ миллионы рублей. Обманывают всех», - заявил Цивилев.

Он заявил, что «эти переводы финансируют врага», поэтому их якобы надо остановить. Он призвал распространить эту информацию на предприятиях и рассказать «уязвимым» людям, в частности пенсионерам.

«Каждый должен помнить: перевел деньги - помог врагу», - заявил российский губернатор.