Врач назвала самые распространенные психические расстройства белорусов 3 25.04.2024, 8:53

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Более половины белорусов, которые обращались за помощью к психиатрам в 2023-м году, страдали невротическими расстройствами (стрессом, депрессией, тревожностью и другими). Об этом рассказала замдиректора по медицинской части Республиканского научно-практического центра психического здоровья, кандидат медицинских наук, доцент Оксана Шилова, пишет агентство «Минск-Новости».

«Около 20−25% состоящих на учете болеют тяжелыми психическими расстройствами (ТПР): шизофренией, биполярным аффективным расстройством (БАР) и большим депрессивным расстройством (БДР). Однако в общей численности населения таких людей будет всего несколько процентов», — рассказала Шилова.

Медик отметила, что значительное количество пациентов имеет наркологические расстройства. Они приходят к врачам из-за проблем с употреблением алкоголя и психоактивных веществ.

Если говорить о тех, кто впервые обратился за помощью к психиатру, то поводом чаще всего служили такие расстройства, как тревожность (до 6% пациентов), депрессия — около 4%, а также алкоголизм — от 3% до 5%.

«Динамика проявления заболеваний мало зависит от внешних факторов. Она меняется в связи с доступностью психиатрической, психологической помощи и от социальных страхов обращаться к врачам», — уверена специалист.