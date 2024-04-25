Гарантия истекает Telegram-канал «Письма к дочери»

25.04.2024, 12:28

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Буквально на глазах.

Ты как там вообще? Исторический переломный момент ощутила? А миролюбие с пацифизмом случайно не перепутала? Бананы видела? Ну ты смотри. А то некоторые не видели. Раньше. Потому что раньше процветания и стабильности не было. А теперь процветание и стабильность есть.

А если ты вдруг была не в курсе своего процветания, то кое-кто тебе вчера все подробно о нем рассказал. Начиная с одна тысяча девятьсот девяносто четвертого года. Со всеми леденящими кровь макроэкономическими подробностями.

Ну и еще рассказал. По мелочи. Льды геополитических разломов трещат, НАТО наступает, Запад обижает. Большое дело, да? Не особо кое-кто и старался.

Да и чего ради ему было стараться? Не для того кое-кто затевал вчера свое собрание, чтобы стараться. И даже не ради нового председательского сана. Кое-кто может получить любой сан, который он захочет и без собрания.

А затевал с сугубо утилитарной целью. Главный смысл вчерашнего мероприятия, я думаю, состоял в том, чтобы внушить свидетелям стабильности приятное чувство уверенности в завтрашнем дне.

Потому что у гаранта стабильности истекает гарантия. Вот буквально на глазах. И никакими хоккейными турнирами эту истекающую гарантию уже невозможно замаскировать.

А гарант с истекающей гарантией никаких долгосрочных гарантий стабильности дать, конечно, не может. Ну какие, в самом деле, гарантии, если у него самого гарантия может в любой момент закончиться?

И согласись, что эта истекающая гарантия многое меняет. Одно дело знать, что гарант не вечный, но на мой век его гарантий хватит. И совсем другое дело, когда эти гарантии могут закончиться во внезапный и самый неподходящий момент. Осознание, что гарантии бывают не просто смертны, а внезапно смертны может подвигнуть свидетелей стабильности ко всяким нехорошим интеллектуальным излишествам. В смысле они могут начать думать: «а что потом?».

А мысли «что потом» ни до чего хорошего довести не могут. Мысли свидетелей стабильности вообще до добра не доводят. А могут довести только до плохого. Вплоть до смены вектора лояльности. В том смысле, что свидетели стабильности могут начать искать себе нового гаранта, не дожидаясь пока гарантия старого закончится.

Но ты же понимаешь, что гаранту этого, конечно, очень бы не хотелось. Гаранту хотелось бы функционировать в своем текущем должностном режиме до окончательного истечения срока своих гарантий. Ну в самом деле. Куда он пойдет в своем немолодом уже возрасте. Да могут же и не выпустить.

И единственный способ сделать так, чтобы свидетели стабильности не занимались интеллектуальными излишествами, это убедить их в том, что гарантии не закончатся никогда. Что с окончанием срока гарантии у гаранта они смогут гарантировать себе стабильность самостоятельно.

Заметь. Тут смысл не в том, смогут они на самом деле себе что-то гарантировать в какой-нибудь перспективе или нет. Вот я в этом, конечно, сильно сомневаюсь. Потому что для любого свидетеля стабильности главное – гарантировать свою личную стабильность. И если собрать 1.157 свидетелей стабильности в одном месте, то их личные предпочтения от этого не изменятся.

Но в том же и суть, что для текущего гаранта стабильности совершенно не важно, что там будет со стабильностью после того, как его гарантия закончится. Ему главное, чтобы свидетели стабильности верили в свою стабильность до истечения его гарантийного срока. А дальше. Да… занимайтесь вы со своей стабильностью сами, как хотите.

Потому что гарант стабильности ничем не отличается от ее свидетелей. И ничего кроме личной стабильности для него лично значения не имеет.

Telegram-канал «Письма к дочери»