Белорус спрятал в грузовике с овсянкой контрабандные сигареты на миллион евро 25.04.2024, 20:48

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Рекорд?

В пункте пропуска «Шальчининкай» таможенники задержали белоруса, который спрятал 500 коробок контрабандных сигарет в грузовике с овсянкой. Общая стоимость нелегального груза впечатляет — она составила более миллиона евро.

«Водитель заявил, что везет около 7 тонн белорусской овсянки для литовской компании, — сообщили представители таможни Литвы. — Однако после проверки грузовика с помощью рентгеновской системы контроля возникли подозрения, что внутри могут находиться и другие товары. При последующем детальном осмотре выяснилось, что вперемежку с коробками овсянки в кузове находились и коробки с сигаретами NZ Gold. Всего там было 250 000 пачек сигарет».

По факту контрабанды начато досудебное расследование. «Водителя задержали и допросили, он находится под подпиской о невыезде, — добавили литовские таможенники. — Ему грозит штраф или тюремное заключение на срок до восьми лет».