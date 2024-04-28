Украинцы, которых убил россиянин в Германии, были военными на лечении 3 28.04.2024, 21:56

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Уточняется информация о подразделениях, в которых служили бойцы.

Двое украинцев, убитых россиянином в Германии, были военнослужащими, проходившими реабилитацию за границей. Такую предварительную информацию объявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, «чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона», отметили там.

27 апреля на территории немецкого торгового центра Tengelmann были убиты два украинца: 36-летний мужчина погиб на месте от ножевых ранений, 23-летний потерпевший скончался в больнице в тот же вечер.

Вечером на следующий день немецкие полицейские арестовали 57-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве.

Украинское дипломатическое ведомство также подтвердило информацию о том, что задержанным по подозрению в совершении убийства оказался россиянин.